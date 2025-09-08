Delia Espinoza: informe de la JNJ propone suspender a fiscal de la Nación por seis meses

La solicitud responde a un proceso disciplinario contra Espinoza Valenzuela por faltas graves y por no acatar una resolución de la JNJ del 12 de junio.

La miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera Vega, presentó ante el pleno de esta institución una propuesta de medida cautelar para suspender de manera preventiva a Delia Espinoza en sus funciones de fiscal suprema titular y como fiscal de la Nación por un plazo de seis meses.

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

La solicitud forma parte del procedimiento disciplinario iniciado contra Espinoza Valenzuela por presuntamente haber cometido faltas graves y muy graves, así como por infringir la Ley de Carrera Fiscal al no ejecutar una resolución administrativa emitida por la JNJ el pasado 12 de junio. Dicha resolución disponía la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular.

En su propuesta, Cabrera solicitó que se notifique a Espinoza del informe en cuestión, en cumplimiento del artículo 88 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ.

Tras haberse realizado una audiencia previa en la que se escucharon los argumentos de las partes involucradas, será el pleno de la JNJ el que adopte una decisión final sobre la medida cautelar planteada contra Delia Espinoza.