Dina Boluarte a los ciudadanos: “Cumplimos con honestidad y con las manos limpias”

En medio de una actividad oficial realizada en San Isidro, Dina Boluarte decidió enviar un mensaje a la ciudadanía, asegurando que el grupo de trabajo que la acompaña en Palacio de Gobierno, tiene como objetivo cumplir todo lo que le dice a la población.

Del mismo modo, la mandataria precisó que, al término de su gestión, nadie estará involucrado en accionares ilícitos. Además, dejó en claro una vez más que la prioridad del Gobierno es luchar contra la corrupción.

"Tenemos el deber de cumplir y cumplimos con honestidad, con las manos limpias, como debió ser siempre. En nuestro Gobierno somos frontales también contra la corrupción que es la otra lacra que hay que vencer, esa lacra que atenta contra los más vulnerables y que desde nuestro gobierno la estamos combatiendo desde el primer día", manifestó.

DOTARÁN A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

Ante los constantes hechos criminales en el Perú, Dina Boluarte reveló que en busca de luchar contra la delincuencia continuarán dotando a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el propósito de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos.