Diego Bazán sobre César Acuña: “Tiene poder político en diversos ministerios y cogobierna con Dina Boluarte”

En los últimos días, los ciudadanos de Trujillo han estado en zozobra tras el atentado contra una vivienda de la región, que dejó como saldo más de 10 personas heridas. Ante está situación, el congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, decidió arremeter contra el gobernador, César Acuña.

Durante una entrevista en Willax TV, Bazán Calderón aseguró que el fundador de Alianza Para el Progreso (APP) tiene un poder en el Ejecutivo donde también cuenta con una influencia en las decisiones de Dina Boluarte.

“Responsabilizo al señor César Acuña porque, teniendo el poder político que hoy ostenta en diversos ministerios y cogobernando con la señora Dina Boluarte, no haya emplazado a que se realice un plan piloto de seguridad ciudadana en la región La Libertad”, manifestó.

PIDE A LAS FUERZAS ARMADAS EN TRUJILLO

Ante los constantes casos criminales que se registran en Trujillo, Diego Bazán, exigió a la presidencia tomar medidas para reducir el índice delincuencial en la región, por lo que, aseguró que deben desplegarse miembros de las Fuerzas Armadas.