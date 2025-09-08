JEE archiva proceso contra Rafael López Aliaga por neutralidad electoral

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) decidió archivar el expediente de investigación contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por presunta infracción al principio de neutralidad electoral. La resolución, emitida el 2 de septiembre de 2025, determinó que no existen pruebas que acrediten una violación de la normativa vigente en el marco de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el expediente EG.2026002702, la pesquisa inició tras un informe de la Coordinadora de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este documento reportó 53 elementos proselitistas —paneles, pintas, pancartas y banners— con el nombre de López Aliaga, la frase “Presidente 2026” y símbolos de Renovación Popular, instalados en distintas zonas de Lima y Callao. Para la entidad fiscalizadora, dichos elementos podrían vulnerar el principio de neutralidad previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica de Elecciones.

El alcalde limeño negó en su descargo cualquier participación en la colocación de dichos anuncios y aseguró desconocer su origen. Argumentó que no existen evidencias que vinculen los mensajes con actividades oficiales de la Municipalidad Metropolitana de Lima ni con el uso de su cargo para influir en el electorado. Además, citó jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exige la tipificación expresa de la conducta antes de aplicar una sanción administrativa.

RESOLUCIÓN DEL JEE Y ADVERTENCIA A LÓPEZ ALIAGA

Tras la revisión, el JEE Lima Centro 1 concluyó que, si bien los mensajes tenían un claro contenido proselitista, no se cumplían las condiciones establecidas en el artículo 33 del Reglamento sobre Propaganda Electoral para configurar una infracción. La entidad precisó que no se acreditó la relación entre la propaganda y la función oficial del alcalde.

Finalmente, el JEE advirtió a López Aliaga que, en su calidad de autoridad edil y presidente de Renovación Popular, debe abstenerse de realizar actividades proselitistas mientras ocupe el cargo, en cumplimiento del principio de neutralidad política.