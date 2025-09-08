José Jerí sobre posible contratación de Betssy Chávez en el Congreso: “No procede”

Luego de que el congresista Roberto Sánchez revelara que tendría planeado contratar a Betssy Chávez en su despacho, el presidente del Parlamento, José Jerí, decidió pronunciarse sobre una posible llegada de la expremier al Legislativo.

En declaraciones a Punto Final, el titular de la Mesa Directiva manifestó que no sería correcto la llegada de Chávez Chino, debido a que, en estos momentos cuenta con una suspensión en el Congreso, por lo que, hizo un llamado a Sánchez Palomino para que comparte detalles de lo que busca hacer.

"En principio, legalmente no procede porque ella es una congresista que está suspendida, no está desaforada, en consecuencia, no procede. (Roberto Sánchez) tendrá que explicarlo, pero legalmente y procedimentalmente no corresponde", manifestó.

EXCARCELACIÓN DE BETSSY CHÁVEZ

A través de un documento compartido por el Tribunal Constitucional (TC), la entidad solicitó la excarcelación del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, por lo que, Betssy Chávez fue conducida a un centro de salud para evaluar su situación después de haber iniciado una huelga de hambre seca, poniendo en riesgo su integridad.