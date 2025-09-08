Exconsejero de Moquegua: Martín Vizcarra podría fugar en avión privado para evadir condena

El exconsejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya Salazar, advirtió que el expresidente Martín Vizcarra cuenta con las facilidades económicas y logísticas para abandonar el país en cualquier momento. Según declaró a la prensa, la decisión del Poder Judicial de excarcelar al exmandatario le habría otorgado un “salvoconducto” para eludir una posible condena.

Vizcarra, quien enfrenta en libertad el juicio oral por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, podría —de acuerdo con el abogado— solicitar asilo político en otro país y no presentarse a la lectura de sentencia. “El señor Vizcarra tiene la posibilidad de tomar un avión privado y dirigirse a cualquier parte del mundo. Lo que ha hecho el Poder Judicial es darle el salvoconducto para fugar del Perú”, declaró Caya Salazar este lunes 8 de septiembre.

El exconsejero también sostuvo que los viajes realizados por el expresidente a distintas zonas del interior del país, incluso a distritos fronterizos, serían “amagues de fuga” para medir la reacción de Migraciones y de la Policía Nacional. En ese sentido, aseguró que el día de la sentencia Vizcarra “no estará presente”, pues buscaría ingresar a una embajada en Bolivia o Brasil.

CUESTIONAMIENTOS AL PODER JUDICIAL

Caya Salazar criticó además el trato diferenciado que recibe Vizcarra en comparación con otros procesados. Según indicó, en su caso solo se realizan cinco horas de audiencia a la semana, mientras que en procesos como el de Pedro Castillo y los implicados en el golpe de Estado se desarrollan hasta 40 horas semanales. Para el exconsejero, estas condiciones reflejan un privilegio que le permitiría al exmandatario evadir la justicia.