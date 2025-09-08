Congreso: aprueban declarar como persona non grata a Claudia Sheinbaum

Con 12 votos a favor y 6 en contra, moción presentada por el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, fue aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores para declarar como persona non grata a la mandataria de México, Claudia Sheinbaum.

La misiva presentada por Bustamante Donayre fue posterior a las declaraciones de la dignataria del país azteca, quien aprobó el fallido golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

PARLAMENTARIOS QUE NO APOYARON LA MOCIÓN

Entre los congresistas que se mostraron en contra de la moción presentada por Ernesto Bustamante, estuvieron Kelly Portalatino, Edgar Reymundo, Margot Palacios, Álex Flores, Esmeralda Limachi e Isaac Mita.

Finalmente, aunque hubo votaciones que no avalaron la postura del legislador de Fuerza Popular, María del Carmen Alva, aseguró que las declaraciones de Claudia Sheinbaum, ponen en tela de juicio a los organismos que conforman el Estado en el Perú.