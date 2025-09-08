Elecciones Generales 2026: Propaganda con mensajes proselitistas no fue atribuida a López Aliaga

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió archivar la investigación abierta contra Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, por presunta vulneración de la neutralidad en el marco de las Elecciones Generales 2026. En la resolución N.° 04779-2025-JEE-LIC1/JNE, se reconoce que en diferentes vías de la capital se detectó propaganda con mensajes como “Rafael López Aliaga presidente 2026”, lo que constituiría un acto proselitista; sin embargo, se concluyó que “no se acreditó que tales elementos hayan sido ordenados o promovidos por el alcalde metropolitano”.

Argumentos y descargos

El expediente indica que López Aliaga negó cualquier relación con la instalación de la propaganda. En sus descargos, afirmó: “Desconozco el origen de los elementos cuestionados y no guardo relación alguna con su elaboración o difusión”. Además, subrayó que “no han sido generados en el ejercicio de mi cargo como alcalde metropolitano, ni en ellos se ha invocado mi condición de autoridad”. El JEE recogió estos argumentos y destacó que “no se cumplen todos los elementos exigidos para configurar la infracción de neutralidad”.

La resolución también recuerda que el principio de legalidad exige pruebas claras para sancionar a un funcionario. En esa línea, el colegiado sostuvo que “para imponer una sanción administrativa debe verificarse una conducta debidamente tipificada y acreditada”, lo cual no ocurrió en este caso. Con ello, se dispuso que el procedimiento iniciado el 4 de julio de 2025 quede cerrado.

No obstante, el Jurado Electoral Especial lanzó una advertencia al burgomaestre capitalino. En su decisión, el colegiado instó a Rafael López Aliaga a que se abstenga de realizar actividades proselitistas mientras mantenga el cargo de alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, ordenó al área de fiscalización continuar evaluando la propaganda detectada, a fin de determinar si corresponde iniciar nuevas acciones respecto a la normativa de propaganda electoral.