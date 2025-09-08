PPK sobre la Fiscalía: “Quieren aniquilarme tal y cual hicieron con Alan García”

En medio del juicio que tiene el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el presunto delito de lavado de activos en el denominado caso Odebrecht, el exmandatario hizo una grave denuncia contra la Fiscalía.

Durante una entrevista que brindó a Perú21, PPK arremetió contra la entidad de justicia, asegurando que se encuentran realizando todas las maniobras necesarias para terminar con su vida, tal y cual sucedió con Alan García. “A Alan García lo aniquilaron ellos. Y quieren hacer lo mismo conmigo”.

NUNCA RECIBIÓ DINERO ILÍCITO

A pesar de las acusaciones en su contra, Kuczynski Godard, precisó que nunca ha recibido dinero ilícito, por lo que, buscan manchar su nombre. “Siempre he trabajado patrióticamente y he regresado al Perú para trabajar. Siempre he cumplido mi función sin un centavo de corrupción”.

Cabe mencionar que, la hipótesis de la Fiscalía indica que PPK habría recibido sobornos durante su gestión como ministro de Economía en la gestión de Alejandro Toledo, por lo que, se pide 35 años de prisión contra el exmandatario.