Fiscal de la Nación no descarta fuga de Juan José Santiváñez tras viaje a Suiza: "El riesgo puede estar"

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre la autorización al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, para viajar a Suiza, considerando que "el riesgo de fuga puede estar".

En diálogo a RPP Noticias, indicó que la responsabilidad del viaje es exclusiva de la Corte Suprema, que permitió su salida del país pese a tener una orden de impedimento de salida dictada el pasado 5 de junio.

Fundamentos del viaje

Santiváñez Antúnez recibió autorización del Gobierno para viajar a Ginebra desde el sábado 6 hasta el jueves 11 de setiembre, para participar en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. La Resolución Suprema 190-2025-PCM detalla que en el evento participarán representantes de Naciones Unidas y diversos países, siendo esta una actividad oficial por su cargo.

Investigaciones y competencia institucional

El actual ministro de Justicia, quien juró en el cargo el pasado 23 de agosto tras haber sido censurado por el Congreso como titular del Mininter, tiene varias investigaciones en la Fiscalía. Una de ellas lo sindica de haber realizado injerencias irregulares ante el Tribunal Constitucional para favorecer a allegados suyos, el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país.

La fiscal Espinoza manifestó que "no puede opinar por casos que son ajenos a mi competencia" y que legalmente todo debe determinarse mediante los controles que ejercerán la Procuraduría General de la República y el propio juzgado. Agregó que "cada fiscal responde por su caso" y que si la Corte Suprema autorizó el viaje, "ellos ya saben lo que están haciendo".