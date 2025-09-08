Congreso interrogará hoy a ministros del Interior y Defensa por hackeo a la Policía Nacional

El Congreso de la República interpelará este martes a los ministros del Interior, Carlos Malaver, y de Defensa, Walter Astudillo, por el reciente hackeo a los sistemas informáticos de la Policía Nacional del Perú. La vulneración, que afectó a la Dirección de Inteligencia, expuso información clasificada y desató preocupación sobre la fragilidad de la seguridad cibernética en el Estado.

POSIBLE CENSURA LA MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Malaver enfrentará un pliego de preguntas centrado en su gestión de la crisis. El Congreso busca esclarecer si su sector actuó con celeridad, qué coordinación hubo con otras entidades y qué medidas adoptó tras la difusión del ataque informático. Diversas bancadas han advertido que, si las explicaciones no resultan convincentes, podrían promover una moción de censura contra el titular del Interior por presunta falta de respuesta oportuna.

DEFENSA EXPLICARÁ PROTOCOLOS

El ministro Walter Astudillo también fue citado para detallar los protocolos de defensa activados frente al hackeo. Su intervención se enfocará en las medidas preventivas y correctivas implementadas en los sistemas de seguridad informática, así como en la protección de datos estratégicos. El Parlamento pretende determinar si existió coordinación entre las carteras de Defensa e Interior y si el país cuenta con una política de ciberseguridad capaz de resistir nuevos ataques.

La sesión, considerada clave por el Pleno, busca esclarecer responsabilidades políticas y evaluar la necesidad de reformas legislativas que fortalezcan la protección de información en entidades públicas. La comparecencia de ambos ministros será una prueba crucial para restablecer la confianza en torno a la gestión de la seguridad digital del Estado.