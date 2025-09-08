Fiscalía confirma con peritaje que voz en audio de PNP Junior Izquierdo sí pertenece a Santiváñez

La Fiscalía de la Nación recibió el informe pericial N° 259-2025 que confirma que la voz en un polémico audio corresponde al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. La grabación fue hecha el 24 de mayo de 2024 por el capitán PNP Junior Izquierdo en un chifa de San Borja, cuando el funcionario aún era ministro del Interior. El peritaje, realizado por tres especialistas de la Oficina de Peritaje del Ministerio Público, señala que existe una “alta probabilidad” de que la voz analizada sea la del actual ministro, quien enfrenta varias investigaciones fiscales.

RESULTADOS DEL PERITAJE FONÉTICO

1. El análisis se llevó a cabo con el software forense SIS II y comparó muestras de voz dubitadas e indubitadas.

2. Se identificaron ocho rasgos lingüísticos coincidentes que refuerzan la conclusión.

3. La pericia estuvo a cargo de los expertos Erick Cervantes Peralta, Ruth Atalaya Chávez y Melissa Pariona Noguera.

Según el perito forense Fabián Aquije, el estudio demuestra que “pertenece al mismo locutor”, contradiciendo la versión de Santiváñez, quien negó en reiteradas ocasiones que la voz fuese suya. Incluso, en agosto de 2024, se negó a brindar una muestra de voz y entregó un celular reseteado, obligando a los especialistas a usar registros de sus intervenciones en el Congreso para la comparación.

En el material grabado, Santiváñez habría señalado que la presidenta Dina Boluarte le pidió cerrar la Diviac, unidad que investiga a su hermano Nicanor y al exabogado Mateo Castañeda. También menciona que el entonces comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, lo alertó sobre un posible allanamiento, y se refiere al “cofre” presidencial como vehículo usado para trasladar a Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre.

Para la defensa del capitán Junior Izquierdo, encabezada por el abogado José Carlos Mejía, la pericia es contundente: “Un año después, tres científicos nos dicen que el que ha mentido es Juan José Santiváñez”. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, agregó que la evidencia “lo pinta de cuerpo entero”, subrayando el impacto político y judicial del caso.