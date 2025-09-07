La resoluciÃ³n establece que el impedimento venciÃ³, por lo que se dispuso notificar a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que retire la restricciÃ³n.

El Poder Judicial levantó la orden de impedimento de salida del país que pesaba sobre el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en el marco de la investigación preparatoria que le sigue la Fiscalía por el caso Obrainsa. La medida fue dispuesta por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró fundada la solicitud de la defensa de Oscorima al comprobar que el plazo de 12 meses fijado en octubre de 2022 había vencido sin que el Ministerio Público solicitara su prolongación.

La resolución, emitida el pasado 5 de agosto, establece que el impedimento venció el 27 de octubre de 2023, por lo que se dispuso notificar a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que retire la restricción. El magistrado recordó que se debe garantizar el derecho al libre tránsito, protegido por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú.

La investigación fiscal contra Oscorima está vinculada a la licitación pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, Tramo Condorcocha – Vilcashuamán”, realizada durante una de sus gestiones anteriores. Según la hipótesis del Ministerio Público, el gobernador habría concertado con funcionarios de la empresa Obrainsa y de ALTESA Contratistas Generales para favorecer a la primera a cambio de presuntos beneficios económicos.

OSCORIMA Y EL CASO RÓLEX

Además de este proceso, el gobernador ayacuchano también es investigado por la Fiscalía Anticorrupción en un caso paralelo relacionado con la entrega de relojes Rolex y joyas de alto valor a la presidenta Dina Boluarte. Dicho hecho ha levantado sospechas debido a que coincidió con un incremento del presupuesto asignado a la región Ayacucho durante la actual gestión gubernamental.