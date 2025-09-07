Fernando Rospigliosi sobre interpelación a ministro del Interior: Solo es aprovechamiento político

En entrevista con RPP, el legislador Fernando Rospigliosi se mostró en contra de la interpelación al ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, señalando que solo es una medida de aprovechamiento político por parte de los parlamentarios que la impulsan.

“En realidad, es una pérdida de tiempo, creo que esto no va a ir más allá de la alaraca que hacen algunas personas que intentar conseguir algún rédito político en estas circunstancias, sabiendo que la inseguridad es el principal problema que tienen todos los peruanos”, dijo.

FISCALIZACIÓN

El representante de la bancada Fuerza Popular dijo también que existen otros mecanismos para la fiscalización, como la presencia de los ministros a las comisiones del Parlamento para que informen sobre el trabajo que desarrollan en sus portafolios.

El pasado 4 de setiembre el Pleno del Congreso de la República aprobó la interpelación al titular del Interior, quien deberá presentarse el 11 de setiembre a las 10 de la mañana para responder sobre la creciente ola de criminalidad que afecta al país.