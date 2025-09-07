Gobierno peruano califica de "inaceptable" pedido de la Corte IDH de no aplicar ley de amnistía

Mediante un comunicado, el Ejecutivo calificó de "inaceptable" el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a los jueces peruanos, de no aplicar la ley de amnistía, a fin de que no surta efectos jurídicos respecto a los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Señala también que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene carácter subsidiario, coadyuvante o complementario. "No puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna".

SEGUIRÁ EVALUANDO

El extenso documento destaca también que el Perú es un país soberano y democrático que, a lo largo de su historia, ha demostrado un firme y decidido compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, informa Andina.

Por último, se indica que el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas y procesales que regulan la actuación de sus órganos.