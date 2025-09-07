Martín Vizcarra sobre ministro Santivañez: Toma todas las decisiones, es el presidente actualmente

Durante su visita a Tacna, a donde llegó para realizar actividades partidarias, el expresidente Martín Vizcarra comentó brevemente sobre el gobierno de Dina Boluarte, de quien dijo que, en verdad, no dirige el país.

“Yo diría que el ministro Juan José Santiváñez es el verdadero presidente de la República actualmente, porque él es el que toma todas las decisiones de gobierno”, señaló categórico a Perú 21 Vizcarra Cornejo.

ADORNO DEL GOBIERNO

“En el organigrama del actual Gobierno, Santiváñez Atúnez (titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) está encima del premier Eduardo Arana y está encima de Dina Boluarte Zegarra”, acotó.

Finalmente, el líder del partido Perú Primero, dijo que la presidenta es solo "un adorno del Gobierno", que “es manejado" por Santiváñez Antúnez, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y César Acuña (Alianza para el Progreso).