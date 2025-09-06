Harvey Colchado rompe su silencio: La presidenta Boluarte va a ir presa cuando acabe su Gobierno

Tras meses de silencio, el coronel (r) Harvey Colchado brindó una extensa entrevista al programa “Historias”, el podcast de Panamericana Televisión, conducido por el periodista Jhean Carlos Oblitas, donde reveló detalles de su labor en la Policía Nacional.

Entre ellos, los allanamientos a la casa de la presidenta Dina Boluarte y a Palacio de Gobierno, donde descubrieron el muñeco vudú de la mandataria, que sorprendió a todas las personas que participaban en la inspección a la sede del Poder Ejecutivo.

ALLANAMIENTOS

Señaló también que esa noche se cumplió escrupulosamente los protocolos establecidos para los allanamientos, por lo que considera que los cuestionamientos a la medida, que al final hicieron que sea apartado de la Diviac, no tiene ningún fundamento.

En otro momento Colchado Huamaní señaló que la jefa de Estado habría participado en hechos de corrupción, por lo que considera va a ir presa cuando acabe su gestión. Reveló también que escribe un libro, que siempre quiso ser policía, entre otros temas.