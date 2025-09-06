Gobierno designa a Gastón Remy como nuevo jefe de la ONP tras promulgar reglamento de reforma previsional

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Gastón Roger Remy Llacsa como nuevo jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), tras aceptar la renuncia de Wilder Antonio Bringas Usquiano luego de casi siete meses en el cargo.

El cambio se produce inmediatamente después de que el MEF publicara el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional, tras vencer el plazo establecido hace dos meses. La designación se oficializó mediante la Resolución Suprema N° 027-2025-EF, cuyo primer artículo resuelve nombrar a Remy Llacsa como máxima autoridad de la ONP.

Como se recuerda, el cargo vacante fue dejado por Bringas Usquiano, quien había asumido la jefatura de la oficina previsional en febrero de este año y cuya renuncia fue aceptada en las últimas horas.

Perfil del nuevo jefe de la ONP

De acuerdo a Infobae Perú, Gastón Remy Llacsa es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid.

Hasta fines de mayo, se desempeñó como director ejecutivo de la Unidad Ejecutora 011, Carpeta Fiscal Electrónica, del Ministerio Público. Según el portal del Jurado Nacional de Elecciones, el funcionario no tiene afiliación política actual, aunque previamente ha sido vinculado al partido Alianza Para el Progreso, informó el citado medio.