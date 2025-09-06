Congreso aprueba aumento de pensión para docentes jubilados y cesantes: ahora recibirán S/3.300

El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que eleva la pensión de los docentes jubilados a S/3.300 mensuales, una medida que beneficiaría a miles de maestros que dedicaron décadas a la enseñanza.

La norma fue respaldada con 66 votos a favor, ningún voto en contra y 11 abstenciones. La ley establece que los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial recibirán una pensión igual a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial.

Alcance de medida aprobada

La norma también contempla una pensión proporcional para profesores de educación básica, alternativa, especial y técnico-productiva, bajo los Decretos Leyes 19990 y 20530, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y la Ley 29944.

Origen y contexto de la iniciativa

Los proyectos de ley 3864/2022-CR, de autoría del congresista Edgar Tello Montes, y 4786/2022-CR, entre otros, sustentaron esta iniciativa. Estos buscan corregir las brechas y desigualdades previsionales que por años afectaron a los docentes del país.

Según lo estipulado, esta pensión asegurará que los maestros retirados tengan los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida adecuado. Durante el debate y la votación, se observó la presencia de maestros jubilados en el hemiciclo.