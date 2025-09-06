Pedro Castillo: SAC admite a trámite denuncia constitucional contra expresidente y dos exministros

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite, la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Pedro Castillo y sus exministros Geiner Alvarado y Félix Chero.

La decisión aprobada con seis votos a favor, se tomó tras escuchar el informe de calificación y se basa en la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente cohecho pasivo propio e impropio.

Cargos contra expresidente y sus exministros

Los hechos investigados habrían ocurrido entre los años 2021 y 2022. Según el documento, Pedro Castillo habría solicitado y recibido dinero del entonces ministro Geiner Alvarado con diversas finalidades.

Estas incluyen movilizar personas en apoyo a su gobierno, financiar a sus hermanos, influir en votaciones de vacancia presidencial y presuntamente sobornar a jueces en procesos judiciales que involucraban a sus sobrinos y funcionarios cercanos.

Exigencias y favorecimiento a Goray

Además, se atribuye a Alvarado López haber exigido dinero a Sada Goray a cambio de modificaciones en el directorio del Fondo Mi Vivienda. Sobre el exministro de Justicia, Félix Chero Medina, se le acusa de haber solicitado y recibido dinero para favorecer el nombramiento en la Superintendencia de Registros Públicos a favor de los intereses de la misma empresaria.