Congreso: ministros de Defensa y del Interior explicarán sobre hackeo a la base de datos de la DIRIN

El caso del hackeo a la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN) también será abordado en el Congreso de la República, así lo informó la legisladora Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa.

Para ello invitaron a Walter Astudillo, ministro de Defensa, y al titular del Interior Carlos Malaver, quienes se presentarán ante dicho grupo de trabajo el próximo 8 de setiembre para explicar este caso que preocupa a todos los peruanos.

La parlamentaria Paredes Fonseca señaló que el caso muestra “una enorme vulnerabilidad en la institución policial”, situación que no debe repetirse. Recordó que hace dos años se reportaron hechos similares en las Fuerzas Armadas.

TIENEN QUE RESPONDER

Asimismo, cuestionó las explicaciones oficiales de la Policía Nacional. “No puede haber ese tipo de respuestas (…) la vulnerabilidad se ha dado, y está ahí, y entonces frente a eso tienen que responder por lo sucedido”, declaró a Canal N.

Esto, luego que el comandante general Víctor Zanabria negó un hackeo y aseguró que la filtración se limitó a documentos administrativos, pese a que horas antes la institución indicó que “los servidores de la DIRIN habrían visto vulnerados”.