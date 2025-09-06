Ministro Pérez Reyes: Se evaluará solicitud para declarar estado de sitio en la ciudad de Trujillo

El ministro Raúl Pérez Reyes señaló que el pedido realizado por el Gobierno Regional de La Libertad para declarar estado de sitio en Trujillo ante el aumento de la violencia, será evaluado en el próximo Consejo de Ministros.

El titular de Economía y Finanzas dijo también que "no es un típico caso" de estado de emergencia ligado a situaciones climáticas o de inseguridad convencional, es un tema muy delicado que ya es atendido por expertos.

INTELIGENCIA POLICIAL

"La configuración misma del proceso la tienen que determinar las autoridades encargadas de este caso, que son el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Perú", explicó el funcionario Pérez Reyes Espejo.

"El Ministerio del Interior está haciendo un trabajo muy importante de seguimiento, de inteligencia policial, para capturar a la brevedad posible a los delincuentes que cometieron este ataque en Trujillo", agregó.