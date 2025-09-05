Renovación Popular rechaza acusaciones de Silvana Carrión y niega injerencia política en su destitución

El partido Renovación Popular, encabezado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, rechazó de manera tajante las declaraciones de la exprocuradora ad hoc del caso Odebrecht, Silvana Carrión. En un pronunciamiento público, la agrupación calificó sus versiones como “falsas declaraciones” y remarcó: “¡NO A LA DESINFORMACIÓN!”.

Según el comunicado, la denuncia presentada por López Aliaga ante la Procuraduría General del Estado se realizó dentro de sus atribuciones como autoridad municipal. “El alcalde Rafael López Aliaga, en uso de sus facultades, presentó una denuncia por inconducta funcional/falta grave (…) solicitando su destitución por haber transgredido el deber de guardar reserva de la información”, sostuvo la organización política, citando el artículo 7, numeral 3 de la Ley 27815.

“No es injerencia política”

El partido también se refirió a la participación de sus parlamentarios. “Congresistas de Renovación Popular concurrieron a la Procuraduría General del Estado, en forma pública, formal y transparente”, señalaron, explicando que la visita tenía como propósito expresar su preocupación sobre la actuación de Carrión en el caso Discovery en los Estados Unidos, vinculado a Rutas de Lima. “La Procuraduría no tiene competencia para defender al Estado peruano en ese proceso”, añadieron.

En ese sentido, la agrupación aseguró que ninguna de estas acciones puede interpretarse como una presión indebida. “De ninguna manera denota un acto de injerencia política, sino el ejercicio legal y constitucional de sus atribuciones en defensa de los intereses del país”, remarcó el comunicado. Finalmente, Renovación Popular reafirmó su compromiso institucional: “Reiteramos nuestro respeto irrestricto al Estado de derecho, a la autonomía e independencia de las instituciones y de sus autoridades”.