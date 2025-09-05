Dina Boluarte hace un llamado al Ministerio Público: “No liberen a delincuentes capturados por la Policía”

Luego del atentado en una vivienda en Trujillo que dejó como saldo a más de 10 personas heridas, Dina Boluarte decidió pronunciarse al respecto del hecho e hizo un pedido al Ministerio Público a que no deje en libertad a los criminales que son capturados por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Acá nadie se doblega frente al crimen, por el contrario, estamos actuando con firmeza y determinación. Vuelvo a repetir mi llamado al Ministerio Público, al Poder Judicial, es urgente y necesario que estos delincuentes que nuestra policía captura no sean liberados", expresó.

DELINCUENCIA SE APODERA DEL PAÍS

Para nadie es un secreto que la delincuencia continúa expandiéndose en el país, por lo que, Dina Boluarte no puede ocultar las cifras de inseguridad ciudadana, enfatizando que las personas viven con miedo. "No pueden regresar a las calles a seguir causando terror en nuestra población”.

Cabe mencionar que, las indagaciones sobre el atentado en La Libertad por parte de la PNP han iniciado y desde la entidad manejan la hipótesis de que el hecho tenga vínculos con la minería ilegal que busca ganar terreno en la región.