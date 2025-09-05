Congreso vuelve a aplazar debate sobre octavo retiro de AFP

La Comisión de Economía del Congreso, dirigida por el parlamentario de Fuerza Popular, Víctor Flores, volvió a dejar fuera de su agenda el debate sobre un nuevo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En la sesión del miércoles 3 de septiembre, el grupo optó por priorizar la presentación del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, además de otros dictámenes relacionados con inversión pública y minería.

Con esta decisión, ya son dos las reuniones consecutivas en las que el tema del octavo retiro de AFP no se aborda, pese a que existen más de veinte proyectos pendientes sobre la materia. Diversos legisladores, entre ellos Guido Bellido, insistieron en que el tema se coloque en el orden del día, pero la definición de prioridades quedó en manos del presidente de la comisión.

Afiliados presionan desde las calles

La postergación legislativa ocurre en paralelo a la presión ciudadana. El último 31 de agosto, cientos de aportantes marcharon en Ate para exigir que el Congreso de la República destrabe la norma. Asimismo, la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes de AFP convocó a una nueva movilización frente al Parlamento para el próximo 13 de septiembre, en la que también se incluirá a afiliados de la ONP.

Desde el 2020 hasta la fecha se han autorizado siete retiros extraordinarios de los fondos de pensiones. Estos mecanismos se aprobaron principalmente durante la pandemia y permitieron a los trabajadores acceder a montos que oscilaron entre S/2.000 y hasta 20.600 soles. Actualmente, el octavo retiro permanece en suspenso, mientras la Comisión de Economía sostiene que su prioridad es la implementación de la reforma previsional y el fortalecimiento del sistema de pensiones.