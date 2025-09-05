Norma Yarrow a Dina Boluarte tras nuevo atentado en Trujillo: “Pónganse los pantalones y actúe”

Un nuevo atentado ha puesto en zozobra a los ciudadanos de Trujillo tras un nuevo atentado en la ciudad. Ante esta situación, la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, envió un mensaje a Dina Boluarte y el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver.

Por medio de una publicación en redes sociales, la parlamentaria pidió a la mandataria atender las demandas de la población de La Libertad, quienes viven constantemente sumergidos en la criminalidad. Además, pidió acciones de inmediatas en la región.

“¡TERROR EN TRUJILLO! 2 atentados con explosivos en menos de un mes, familias viviendo un infierno. ¡Ya aprobamos la Ley contra el terrorismo urbano y el Ejecutivo sigue dormido! Mininter, DINA pónganse los pantalones y actúen. ¿Y el gobernador César Acuña qué hace? ¿Está preparando su conferencia o están esperando más atentados?”, escribió en X.

PERJUDICADOS POR EL ATENTADO

Esta situación en Trujillo dejó como saldo más de 10 heridos y varias familias perjudicadas por el atentado. Desde la Policía Nacional del Perú (PNP) manejan la hipótesis de que este hecho sea producto a conflictos vinculados a la minería ilegal.