Ministro de Transportes a Rafael López Aliaga: “Seguirá el camino de Susana Villarán”

Al parecer los conflictos entre la Municipalidad de Lima y Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no tienen cuando terminar. Esta vez, el titular de la cartera, César Sandoval, envió un mensaje al alcalde de la capital, Rafael López Aliaga.

Esta vez, Sandoval Pozo declaró que el líder de Renovación Popular podría estar involucrado en actos ilícitos al termino de su gestión, por lo que, terminaría detrás de las rejas o siendo procesado como otros burgomaestres que pasaron por el sillón municipal.

"Cuando no se hacen los procedimientos, no se respetan las reglas ni control de la Contraloría se promueven los actos de corrupción. Es cuestión de tiempo para que estén donde estén. Vean el caso de Susana Villarán y otros alcaldes que seguirán su camino, pero nosotros somos responsables", declaró el ministro de Transportes.

MULTA PARA EL MUNICIPIO DE LIMA

Los problemas no terminarán, después de que, desde el MTC anunciaran que la Municipalidad de Lima recibió una multa por haber realizado trabajos en la Vía Expresa Sur, sin tener los respectivos certificados ambientales obligatorios.