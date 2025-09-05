Patricia Chirinos a Dina Boluarte por reapertura de ‘El Frontón’: “El Callao no es su basurero”

Tras el anuncio del Gobierno de Dina Boluarte sobre la reapertura de ‘El Frontón’ donde se destinará cerca de 500 millones de soles, la congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, decidió arremeter contra la mandataria por la decisión en su gestión.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, la parlamentaria aseguró que la provincia constitucional no es un botadero, en el cual, puede dejar criminales. Además, manifestó que el titular del Mininter, Carlos Malaver, habría influenciado en la dignataria.

"Voy a hablar como representante del Callao. El Callao no es el basurero de la señora Boluarte, yo creo que la señora como no sabe nada de ningún tema, pero tampoco del tema de seguridad nacional. El ministro del Interior le ha metido en la cabeza que ella va a quedar bien con esta medida de llamar la atención por 'El Frontón'", comentó.

CARLOS MALAVER PODRÍA DEJAR EL CARGO

Luego de conocerse que el Congreso decidió interpelar al Carlos Malaver por su accionar en el Ministerio del Interior en la lucha contra la delincuencia, Patricia Chirinos adelantó que los legisladores probablemente apoyen la censura contra el titular de la cartera.

“Lo hemos llamado para una interpelación que creo que se va a dar el próximo jueves, pero en realidad lo que se viene también seguramente será una censura porque no se ve ninguna actuación en contra de la delincuencia", expresó.