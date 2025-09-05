Política

Hace 52 minutos

Pérez Reyes niega reglaje a políticos y periodistas tras presunto hackeo a base de datos de la DIRIN

Titular de Economía y Finanzas señaló que el Gobierno no desarrolla ese tipo de actividades y que el caso de la supuesta vulneración se encuentra bajo investigación policial.



Esta tarde, el ministro Raúl Pérez Reyes negó que el Poder Ejecutivo utilice recursos de la Policía Nacional para realizar reglajes a políticos y periodistas, esto, tras el presunto hackeo a la base de datos de la Dirección de Inteligencia (DIRIN).

El titular de Economía y Finanzas subrayó que el Gobierno no desarrolla ese tipo de actividades y que la policía ya investiga el caso para determinar cómo se produjo la vulneración y adoptar medidas para reforzar la seguridad informática.

FILTRACIÓN DE DATOS

Por su parte la legisladora Patricia Juárez Gallegos, expresó su preocupación por el presunto hackeo a los archivos de la Dirección de Inteligencia, ya que los ciberdelincuentes podrían haber accedido a información extremadamente sensible.

La representante de la bancada de Fuerza Popular advirtió que la supuesta filtración de datos de la DIRIN no solo podría afectar a distintas instituciones, sino también poner en riesgo a altos funcionarios del Estado, policías bajo investigación, etc.


