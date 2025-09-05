Pérez Reyes niega reglaje a políticos y periodistas tras presunto hackeo a base de datos de la DIRIN

Esta tarde, el ministro Raúl Pérez Reyes negó que el Poder Ejecutivo utilice recursos de la Policía Nacional para realizar reglajes a políticos y periodistas, esto, tras el presunto hackeo a la base de datos de la Dirección de Inteligencia (DIRIN).

El titular de Economía y Finanzas subrayó que el Gobierno no desarrolla ese tipo de actividades y que la policía ya investiga el caso para determinar cómo se produjo la vulneración y adoptar medidas para reforzar la seguridad informática.

FILTRACIÓN DE DATOS

Por su parte la legisladora Patricia Juárez Gallegos, expresó su preocupación por el presunto hackeo a los archivos de la Dirección de Inteligencia, ya que los ciberdelincuentes podrían haber accedido a información extremadamente sensible.

La representante de la bancada de Fuerza Popular advirtió que la supuesta filtración de datos de la DIRIN no solo podría afectar a distintas instituciones, sino también poner en riesgo a altos funcionarios del Estado, policías bajo investigación, etc.