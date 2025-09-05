Política

Hace 2 horas

Premier Arana: Proyecto sobre penal El Frontón ahora cuenta con mejoras técnicas y financieras

Según documentos de 2023 y 2024, durante la gestión de Arana Ysa en el Ministerio de Justicia, su despacho descartó la reapertura de dicho penal debido a los altos costos.

Foto PCM



El premier Eduardo Arana respaldó nuevamente la construcción de un penal en la isla El Frontón, señalando que ahora el proyecto cuenta con importantes mejoras técnicas y financieras, respecto a las iniciativas previas que fueron rechazadas.

El proyecto de un penal en la isla El Frontón ahora tiene nuevas condiciones, como plantas de tratamiento, desalinización de agua, paneles solares y apoyo del Ejército en su construcción”, señaló el jefe del Gabinete Ministerial.

DESCARTÓ REAPERTURA

Según revelan documentos oficiales de 2023 y 2024, durante la gestión de Arana Ysa en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, su despacho descartó la reapertura de dicho penal debido a los altos costos, el impacto ambiental y la limitada accesibilidad.

Un año después, ya como premier, Eduardo Arana, respalda el proyecto de construcción del referido centro carcelario, en coordinación con el nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santivañez y la presidenta Dina Boluarte.


Temas Relacionados: ConstrucciónEduardo AranaJuan José SantiváñezPenal El FrontónPresupuestoProyecto

También te puede interesar:

BANNER