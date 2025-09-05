Premier Arana: Proyecto sobre penal El Frontón ahora cuenta con mejoras técnicas y financieras

El premier Eduardo Arana respaldó nuevamente la construcción de un penal en la isla El Frontón, señalando que ahora el proyecto cuenta con importantes mejoras técnicas y financieras, respecto a las iniciativas previas que fueron rechazadas.

“El proyecto de un penal en la isla El Frontón ahora tiene nuevas condiciones, como plantas de tratamiento, desalinización de agua, paneles solares y apoyo del Ejército en su construcción”, señaló el jefe del Gabinete Ministerial.

DESCARTÓ REAPERTURA

Según revelan documentos oficiales de 2023 y 2024, durante la gestión de Arana Ysa en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, su despacho descartó la reapertura de dicho penal debido a los altos costos, el impacto ambiental y la limitada accesibilidad.

Un año después, ya como premier, Eduardo Arana, respalda el proyecto de construcción del referido centro carcelario, en coordinación con el nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santivañez y la presidenta Dina Boluarte.