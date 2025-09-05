Elecciones Generales 2026: Víctor Andrés García Belaúnde encabezará lista de Acción Popular al senado

En entrevista con RPP, Julio Chávez, presidente del partido político Acción Popular, señaló que ya cuentan con el candidato que encabezará su lista al senado del Congreso en las Elecciones Generales 2026, se trata del exdiputado Víctor Andrés García Belaúnde.

“Nuestra lista debe ser una que represente lo mejor que tiene Acción Popular y le hemos pedido a Víctor Andrés García Belaúnde que, al margen de su intención de postular a la presidencia, que es válida y que tiene todo el derecho, encabece la lista al senado”, dijo.

PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Chávez Chong también confirmó que el exburgomaestre de San Borja, Alberto Tejada Noriega, encabezará la lista al senado por Lima. Y en cuanto a la nómina de diputados, hay exlegisladores actuales que intentarían un escaño como Ricardo Burga o Luis Roel.

Finalmente, manifestó que las internas dentro de su agrupación política ya comenzaron y se barajan nombres de precandidatos a la jefatura del Estado, quienes serán sometidos a la decisión de los 75 delegados que han sido elegidos por la militancia a nivel nacional.