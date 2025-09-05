Juan Santivañez: congresistas piden convocarlo para que detalle designación como titular de Justicia

El Poder Legislativo recibió una moción que plantea invitar al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, para que explique detalles de su designación en el cargo y sus primeras acciones implementadas en el sector.

Los parlamentarios firmantes destacaron que la invitación, entre otros, busca fortalecer la transparencia y garantizar un adecuado mecanismo de rendición de cuentas, medidas que son parte del control político que corresponde al Congreso de la República.

CENSURA DEL CONGRESO

Santiváñez Antúnez fue designado ministro de Justicia y Derechos Humanos el 23 de agosto. Antes tuvo a su cargo la cartera del Interior, entre mayo de 2024 y marzo de 2025, cuando se retiró tras ser censurado con 75 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones.

Tras dejar el portafolio del Interior, fue nombrado jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, que se encarga del seguimiento de las políticas públicas y de la coordinación con los gobiernos regionales, informa Correo.