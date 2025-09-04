Roberto Chiabra tras excarcelación de Betssy Chávez: “Hay que vigilarla para que no se fugue”

El último miércoles 3 de setiembre, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la excarcelación de Betssy Chávez del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, ha causado la reacción de diversos integrantes del Congreso.

Por medio de sus redes sociales, el parlamentario y posible candidato a la presidencia del Perú, Roberto Chiabra decidió opinar al respecto y recordó que la expremier tenía pretensiones de salir del territorio nacional, por lo que, pidió vigilancia para la exlegisladora.

“Hay que respetar los fallos de la justicia, hay veredictos que nos molestan, pero eso no significa que sean inocentes los investigados (…) La señora tenía pretensiones de asilarse en la Embajada de México, imagino que ya estará controlada”, comentó.

PODRÍA RETORNAR AL PENAL DE MUJERES

A través de un comunicado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, este viernes 5 de setiembre a las 3:00 p.m. se realizará una audiencia para solicitar la extensión de pedido de prisión preventiva contra Betssy Chávez.