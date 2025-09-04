Martha Moyano tras excarcelación de Betssy Chávez: “Cuando se trata de Keiko, dicen que el TC es fujimorista”

El último miércoles 3 de setiembre, el Tribunal Constitucional (TC) anunció la excarcelación de Betssy Chávez, quien se encontraba recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, causó el rechazo de la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, la parlamentaria mencionó que cuando la entidad de justicia tiene una resolución favorable para la lideresa de la agrupación, Keiko Fujimori, los sectores políticos se molestan. “Cuando se trata de Keiko, dicen que el TC es fujimorista. Ahora que se trata de Betssy Chávez, no dicen nada”.

CELEBRAN CUANDO A KEIKO FUJIMORI LE VA MAL

La parlamentaria de Fuerza Popular recalcó una vez más que cuando la justicia falla en contra de Fujimori Higuchi, los sectores políticos se alegran, pero cuando trata de otra persona, todos se quedan mudos. “Cuando meten presa a Keiko, todos aplauden, pero si liberan a Betssy Chávez, nadie dice nada”.

Por último, Martha Moyano precisó que los órganos de justicia no emiten resoluciones correctas, por lo que, considera que los veredictos están direccionados. “Los procesos deben continuar sin nombres ni apellidos”.