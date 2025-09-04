Ministro de Salud responde a críticos tras reapertura de ‘El Frontón’: “Ahora todos son opinólogos”

Tras el anuncio del Gobierno de Dina Boluarte para la reapertura de ‘El Frontón’ donde se desembolsará cerca de 500 millones de soles, diversos personajes de la política, opinaron al respecto de la decisión y se mostraron en contra de los trabajos que se realizarán.

Ante ello, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, decidió responderles a las personas que critican la gestión de Boluarte Zegarra, asegurando que los peruanos se encuentran a vísperas de las elecciones 2026, continuarán saliendo políticos opinando sobre las acciones que busca concretar el Poder Ejecutivo en beneficio de la población.

"Que, si el Gobierno no hace nada, por qué no hace nada la delincuencia nos está ganando. Si el Gobierno propone algo, por qué lo hace. Yo creo que hay mucho perro del hortelano en el país y ahora en estas épocas electorales aparecen como opinólogos”, enfatizó.

SE DEBE TRABAJAR CONTRA LOS CRIMINALES

El ministro de Salud hizo un llamado a los diversos sectores políticos para que se pueda trabajar en unión con el propósito de reducir el índice de inseguridad ciudadana en el territorio peruano. "Yo creo que todo esfuerzo debe apoyarse en este sentido a menos que estén a favor de los delincuentes".