Congreso no aprueba inhabilitar por 10 años al exministro de Vivienda Geiner Alvarado

Con 38 votos a favor, 10 en contra y 20 abstenciones, el Congreso no aprobó inhabilitar por un periodo de 10 años al exministro de Vivienda en el Gobierno de Pedro Castillo, Geiner Alvarado, para que no pueda ejercer un cargo público.

La denuncia presentada por la legisladora de Renovación Popular, Patricia Chirinos, contra el exfuncionario, no alcanzó el apoyo necesario, debido a que hubo la ausencia de 32 parlamentarios, ya que, habían estado presente en la Comisión Permanente.

BUSCÓ EL BENEFICIO AL VÍNCULO CERCANO DE PEDRO CASTILLO

El encargado de exponer ante el hemiciclo el pedido de inhabilitación contra Geiner Alvarado, fue el congresista de Fuerza Popular, Víctor Flores, quien mencionó que el extitular del MVCS buscó beneficiar al vínculo cercano de Pedro Castillo en Anguía con una serie de obras.

A pesar de haber escuchado la propuesta de Flores, el legislador de Acción Popular, Edwin Martínez, no estuvo de acuerdo a lo comentado por el integrante del Fujimorismo, y decidió no apoyar la iniciativa de Patricia Chirinos.