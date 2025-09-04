Pedro Castillo tras excarcelación de Betssy Chávez y Martín Vizcarra: “Tenemos un pésimo sistema de justicia”

El último miércoles 3 de setiembre, el Tribunal Constitucional (TC) y Poder Judicial (PJ) anunciaron las excarcelaciones de Betssy Chávez y Martín Vizcarra, causando la reacción del expresidente Pedro Castillo, quién decidió pronunciarse al respecto.

Durante el juicio oral contra el exmandatario por el presunto delito de rebelión en el golpe de Estado, Castillo Terrones aseguró que los órganos de justicia del país han sido capturados por las mafias criminales, quienes hacen lo que quieran en la institución.

"Ahora el mundo ve con asombro al Perú sobre el sistema pésimo de justicia. Ahora un juez comete una aberración y a las próximas semanas allana la plana. Rechazo este juicio como siempre", comentó el exjefe de Estado en medio de su intervención.

PRONTA SALIDA DE PEDRO CASTILLO

Tras haber realizado su fallido golpe de Estado en diciembre de 2022, Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, centro donde permanecerá hasta diciembre de este año, mientras, la Fiscalía realiza las indagaciones para condenarlo a 34 años de cárcel.