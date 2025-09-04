Titular del Congreso sobre liberación de Martín Vizcarra y Betssy Chávez: Hay que saber respetar

El presidente del Poder Legislativo, José Jerí, se pronunció sobre el caso de Betssy Chávez Chino y Martín Vizcarra Cornejo, quienes fueron excarcelados tras disposiciones del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, respectivamente.

El representante de la bancada Somos Perú dijo categórico que, en el marco del Estado de derecho, las excarcelaciones de ambas exautoridades deben respetarse plenamente, sea o no del agrado de otras instituciones del Estado.

PRIMERA REFLEXIÓN

“Como Congreso tenemos que exigir que se respeten los pronunciamientos de cada institución, en este caso el Tribunal Constitucional, por un lado, con la expremier Betssy Chávez, se ha pronunciado en un sentido de excarcelación”, señaló.

“Con el expresidente Martín Vizcarra, se ha pronunciado mediante apelación de que se excarcele y continúe su proceso fuera del penal. La primera reflexión es que hay que saber respetar decisiones y pronunciamientos", agregó Jerí Oré.