Congreso aprobó interpelar a ministro del Interior por aumento de la inseguridad y criminalidad

El titular del Interior deberá presentarse este jueves 11 setiembre, desde las 10 de la mañana, ante el Pleno del Congreso de la República, para responder un pliego interpelatorio de 22 presuntas, sobre el aumento de la inseguridad y criminalidad en el país.

La admisión de la moción en contra Carlos Malaver fue respaldado con el voto de 42 legisladores y 16 votaron en contra. El recurso fue presentado el pasado 22 de agosto, por el congresista Elías Varas (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial).

ESTADO DE EMERGENCIA

En el documento se cuestiona al ministro Malaver Odias, por la poca o nula efectividad que ha tenido la estrategia de seguridad implementada desde que asumió el portafolio, pues señalan que los índices de inseguridad a nivel nacional no han disminuido.

Señalan también que la prolongación del estado de emergencia en distintos distritos de la Lima y de la provincia constitucional del Callao, que tampoco ha colaborado en bajar significativamente los índices de la violencia, entre otros temas de orden interno.