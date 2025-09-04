Premier Arana responde a Fiscal de la Nación: Tiene presupuesto que hasta ahora no ejecuta

Ante las declaraciones de la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, respecto a que la entidad tiene un déficit de al menos 81 millones de soles en su presupuesto 2025, que le impediría realizar importantes acciones para cumplir con su labor, el premier Eduardo Arana respondió:

“El Ejecutivo no niega el presupuesto a ninguna institución del Estado (…) el Ministerio Público no solamente cuenta con los 80 millones [de soles] que requiere, cuenta con más de 80 millones [de soles] en su presupuesto que no los ejecuta y que puede disponer de ellos”, expresó categórico.

Por otro lado, señaló que existe un programa que el Ministerio Público todavía no implementa en su totalidad y es una "carpeta fiscal electrónica". Arana Ysa destacó que esta importante iniciativa es “equivalente al expediente judicial electrónico en el Poder Judicial”.

AHORRA PERSONAL

“La carpeta judicial lo que te permite es tener en tiempo real la posibilidad de que puedas acceder a la información de tu carpeta y te ahorra personal administrativo del Ministerio Público, ahorra fiscales, notificaciones, tiempo y te pone la carpeta a disposición tanto del denunciante como del denunciado”, explicó.

Finalmente, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) manifestó que para el desarrollo del mencionado expediente se le otorgó al Ministerio Público un presupuesto de S/125 millones; sin embargo, a la fecha, solo ha gastado el 6.1 %.