Gobierno aseguró a Indonesia una indagación "rápida" sobre asesinato de su funcionario en Lima

El canciller Elmer Schialer informó que la mandataria Dina Boluarte se comunicó con su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto, para manifestarle su pesar por la muerte de Leonardo Zetro Purba, funcionario de la embajada de ese país en Lima, ultimado a tiros cerca de su casa en Lince.

“La señora presidenta también le aseguró al presidente de Indonesia que se están agotando todos los recursos para hacer de esta una investigación prolija, rápida y eficiente y dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de esta de este hecho de sangre”, señaló.

DATOS CONCRETOS

Asimismo, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que, en los próximos días, tras los correspondientes trámites de ley, el cuerpo del funcionario será trasladado a su país, y que luego su esposa y sus tres hijos también retornarán a la ciudad de Yakarta, capital de Indonesia.

Por otro lado, el ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que la investigación sobre este lamentable incidente prosigue y aseguró que “muy pronto” se tendrán datos concretos que finalmente esclarezcan la muerte del diplomático, quien residía en nuestro país desde hacía cinco meses.