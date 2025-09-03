Vladimir Cerrón envía mensaje a Pedro Castillo por excarcelación de Betssy Chávez: “Reconoce el fujicastillismo”

Este miércoles 3 de setiembre, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la liberación inmediata de Betssy Chávez del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, centro donde venía cumpliendo prisión preventiva por los delitos de rebelión y conspiración.

Ante esta situación, el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, destacó la decisión de la entidad de justicia y aseveró que esto demuestra que habría un pacto entre Fuerza Popular y los simpatizantes de Pedro Castillo.

“Saludo el fallo del TC que resuelve la libertad de la señora Chávez Chino y ahora espero que Pedro Castillo reconozca la existencia del "fujicastillismo", escribió Cerrón Rojas, desde la clandestinidad, donde permanece ante la orden de captura en su contra.

PIDEN LIBERTAD DE PEDRO CASTILLO

Tras conocer la noticia de la liberación de Betssy Chávez, el congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, no dejaría pasar la oportunidad y también exigió la liberación de Castillo Terrones.