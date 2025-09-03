Congresista Jorge Montoya denuncia impunidad en el sistema judicial tras liberaciones de Betssy Chávez y Martín Vizcarra

El congresista Jorge Montoya expresó su profundo rechazo frente a las recientes excarcelaciones. A través de sus redes sociales, afirmó que “el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han decidido premiar la traición y la corrupción: ordenan la excarcelación de Betssy Chávez y Martín Vizcarra”. Montoya resaltó que estas decisiones reflejan un sistema judicial que, según su visión, ha dejado de defender la justicia.

Críticas desde el Congreso

Montoya detalló su crítica señalando que Chávez “es cómplice directa del golpe del 7 de diciembre” y que Vizcarra fue “recordado por mentirle al país en plena pandemia”. El legislador sostuvo que ambos casos representan un golpe al Estado de derecho y la credibilidad de las instituciones, subrayando que “hoy son beneficiados por un sistema que ya no defiende la justicia, sino la impunidad”.

El congresista cuestionó el mensaje que estos fallos envían a la ciudadanía, asegurando que “¿de qué sirve hablar de Estado de derecho si quienes deben protegerlo liberan a quienes lo destrozaron?”. Montoya insistió en que la población exige transparencia y responsabilidad de parte de los jueces, y calificó estas decisiones como “una bofetada al pueblo peruano que exige justicia y respeto por la Constitución Política del Perú”.

Finalmente, Montoya hizo un llamado a fortalecer la independencia judicial, destacando que “¡basta ya de un sistema que protege a los responsables de la crisis moral y política que vivimos! El país merece jueces valientes que piensen en la patria y no en intereses oscuros”. Con ello, reiteró su preocupación por la percepción de impunidad que estas excarcelaciones generan en la opinión pública.