Hermano de Martín Vizcarra tras excarcelación: “La justicia hizo lo que corresponde”

Mario Vizcarra expresó satisfacción por la decisión judicial que ordena la liberación del expresidente y afirmó que “no había forma de permanecer ni un minuto más en la carcelación injusta”.

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, se mostró satisfecho con la reciente resolución de la Tercera Sala Penal Nacional que dispone la excarcelación del exmandatario. “Estamos muy, muy contentos, sabedores de que ya finalmente la justicia hizo lo que corresponde: devolver a Martín Vizcarra en su libertad, porque no había forma de permanecer ni un minuto más en la carcelación injusta que estaba sufriendo”, señaló en diálogo con RPP.

El familiar indicó que la noticia le llegó por sorpresa, ya que pocas horas antes había visitado al expresidente en el penal de Barbadillo. “Yo me acabo de enterar por los medios. Yo he estado con él hasta las 3:50 de la tarde, nos despedimos con optimismo y fíjese, han pasado menos de 2 horas y media y finalmente tenemos esta grata noticia”, relató. A su juicio, “poco importa cómo me enteré, lo que importa es que ya mañana está libre y se hizo justicia con él”.

Proceso judicial y cuestionamientos

Consultado sobre el riesgo de fuga que plantea la fiscalía, Mario Vizcarra descartó esa posibilidad. “Si los magistrados han considerado que era injusta la prisión preventiva, es porque ellos han evaluado que no hay peligro de fuga”, subrayó. Recordó que su hermano “jamás ha intentado fugarse ni acercarse a ninguna embajada buscando protección”, incluso en sus múltiples viajes a provincias y fronteras. Añadió que el exmandatario “va a enfrentar el juicio que se le va a seguir y va a salir libre porque es inocente y va a retomar nuevamente el liderazgo que siempre debió tener”.

Respecto al futuro político de Martín Vizcarra, su hermano expresó confianza en una eventual restitución de sus derechos ciudadanos. “Pronto estaremos celebrando la decisión de declarar a Martín Vizcarra inocente y también pronto tendremos claro el resultado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que devolverá a Martín sus derechos ciudadanos”, sostuvo. En esa línea, aseguró que el exjefe de Estado volverá a tener la posibilidad de participar en la vida política tras superar las restricciones “impuestas por este Congreso, pues ya sabemos quién lo maneja”.