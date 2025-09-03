Rafael López Aliaga pide que presos sean enviados a la selva: “Si escapan, los esperan los shushupes”

Tras el anuncio del Gobierno de Dina Boluarte sobre la reapertura de ‘El Frontón’, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció al respecto y aseguró que mejor se hubiese priorizado la construcción de centros penitenciarios en la selva peruana.

En declaraciones, el burgomaestre de la capital aseveró que, en la región del territorio nacional, es improbable que los presos puedan intentar escapar, y en caso de lograrlo, no huirán tan lejos, debido a que podrán toparse con animales exóticos, que les generaría miedo.

“Yo he dicho hace dos días que en la selva tenemos un montón de espacio para que el mismo cabecilla del ‘Tren de Aragua’, esta gente maldita que ha venido a matar a peruanos, meterla en una zona donde no pueda salir, y si sale, están las shushupes (serpientes venenosas) esperando. El mejor cerco es allá”, manifestó.

¿CUÁNTO COSTARÁ LA REAPERTURA DE 'EL FRONTÓN'?

Previo a que el Gobierno diera a conocer la noticia de la reapertura de ‘El Frontón’, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, reveló que ha propuesto destinar cerca de 500 millones de soles para los trabajos.