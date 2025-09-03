Patricia Chirinos a Dina Boluarte sobre reapertura de ‘El Frontón’: “Busca titulares y no soluciones”

Luego de que el Gobierno de Dina Boluarte informara la reapertura de ‘El Frontón’ con un desembolso de 500 millones de soles, ha causado la opinión de diversos sectores políticos del Congreso, quienes en su mayoría se mostraron en contra.

A través de sus redes sociales, la legisladora de Renovación Popular, Patricia Chirinos, aseguró que la obra que se busca realizar en propósito de reducir el hacinamiento, no cuenta con los estudios técnicos correspondientes. Además, enfatizó que la medida del Ejecutivo tiene un tinte populista, que busca aparecer en las portadas de los medios de comunicación.

“La señora Boluarte vuelve a caer en el populismo, anuncia la reconstrucción del penal El Frontón, sin expediente técnico y con un costo millonario que el país no puede asumir. Este tipo de anuncios solo buscan titulares, no soluciones. Lo verdaderamente responsable sería priorizar la culminación de infraestructuras penitenciarias que ya están en marcha, como el penal de Ica, que lleva años inconcluso. El sistema carcelario necesita planificación seria, no improvisación para la foto”, aseguró por medio de su cuenta de X.

HARÁN OÍDOS SORDOS A LAS PALABRAS ANTIPATRIOTAS

En la actividad oficial que se hizo en Palacio de Gobierno, Dina Boluarte tomó la palabra y aseguró que su Gobierno hará oídos sordos a las críticas. “Nosotros seguiremos impulsando. No nos vamos a detener en aquellas palabras antipatriotas. Nosotros seguimos trabajando con la mano en nuestro corazón por amor a nuestros compatriotas y por esa gran responsabilidad que asumí".