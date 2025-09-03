Roberto Sánchez tras excarcelación de Betssy Chávez: “Ahora toca liberación de Pedro Castillo”

Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anunciara la excarcelación inmediate de Betssy Chávez, quien se encontraba recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, el congresista Roberto Sánchez, compartió una fotografía con la expremier.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el extitular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), aprovechó la situación de Chávez Chino e hizo un llamado a los órganos de justicia para que dejen en libertad al expresidente Pedro Castillo.

“Hoy abrazo a mi compañera Betssy Chávez con la emoción de quien ve que la verdad, tarde o temprano, se abre paso entre tanta injusticia. Su libertad no es sólo personal: es el símbolo de que no nos rendimos, de que aún en medio de la persecución política seguimos firmes, juntos, defendiendo la democracia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo. ¡SE HIZO JUSTICIA BETSSY CHÁVEZ! ¡LIBERTAD PARA NUESTRO PRESIDENTE PEDRO CASTILLO!”, escribió en X.

PRONUNCIAMIENTO DEL TC

De acuerdo al pronunciamiento del TC, los procesos que tenía Betssy Chávez en su contra, quedaron nulos, debido a que los pedidos de prisión preventiva dictados contra la expremier fueron anunciados fuera del tiempo determinado.