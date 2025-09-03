López Aliaga critica al Ejecutivo y apunta a líderes políticos: “El Perú lo gobiernan Cerrón, Fujimori y Acuña”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, criticó al gobierno central por, según dijo, frenar las obras de infraestructura que se ejecutan en la capital, en especial las que benefician a Lima Este. Durante una visita a obras en esa zona, aseguró que la falta de apoyo técnico y la demora en la llegada de más grúas impiden acelerar el trabajo de montaje estructural. “Aquí se construye como un lego, pero necesitamos más equipos para avanzar las 24 horas”, reclamó.

Reclamo directo al Ejecutivo

López Aliaga afirmó que el Ejecutivo, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, no solo no colabora con la gestión municipal, sino que, en sus palabras, también “bloquea” proyectos claves como el tren de cercanías hacia Chosica. Según sostuvo, mientras su equipo busca alternativas técnicas para avanzar, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no se muestran avances concretos y se multiplican los obstáculos.

En ese marco, el burgomaestre responsabilizó a tres figuras políticas de lo que considera un freno al desarrollo de la ciudad. “Los que están gobernando el Perú son Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori y César Acuña”, manifestó, subrayando que son ellos quienes inciden en las decisiones que paralizan las iniciativas de transporte e infraestructura. Añadió que la población “sabe quién trabaja y quién no trabaja” y que esa actitud tendrá un costo político.

Finalmente, López Aliaga recordó que hubo coordinación previa con gestiones anteriores del MTC, incluso con apoyo de Cancillería y de la Embajada peruana en Estados Unidos, lo que permitió trabajar en el proyecto del tren de Chosica. A su juicio, los retrasos actuales solo reflejan un interés por mantener “cocinas políticas” en lugar de ejecutar acciones técnicas, lo que terminaría perjudicando a millones de ciudadanos que necesitan soluciones de transporte.