Juan José Santiváñez critica denuncia constitucional en su contra: "Lamento la pobreza jurídica"

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, rechazó contundentemente la denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. En declaraciones a la prensa, cuestionó la falta de fundamentos del documento y señaló que en los considerandos de la denuncia se reconoce expresamente que no se hallaron pruebas que lo vinculen con la comisión de un delito.

"Es penoso que se acuse a una persona a pesar de no tener evidencias, solo bajo una presunción", afirmó el titular del sector Justicia. Santiváñez sostuvo que la acusación refleja una pobreza jurídica y una carencia de fortaleza intelectual, considerando grave que se busque sostener una denuncia solo con sospechas.

Advirtió que este tipo de decisiones afectan la confianza ciudadana en las instituciones y en la independencia del sistema de justicia. "Si esto se normaliza, tendríamos a fiscales denunciando a cualquier persona únicamente por sospechas. Eso es grave y debilita el sistema democrático", señaló el ministro.

Insiste en que denuncia carece de pruebas

Agregó que las acusaciones sin sustento legal no solo comprometen la estabilidad política, sino que también generan un precedente peligroso para el ejercicio de la función pública en el país. Santiváñez subrayó que respeta la institucionalidad, pero insistió en que la denuncia carece de pruebas y de base legal.

Asumirá su defensa y continuará ejerciendo funciones

El ministro indicó que asumirá su defensa dentro del marco constitucional y reiteró que seguirá ejerciendo sus funciones con normalidad mientras avance el proceso. "Estamos frente a un Ministerio Público liderado por personas que probablemente no tengan la capacidad necesaria para enfrentar los grandes retos del derecho", sostuvo Santiváñez.