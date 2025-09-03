Doce obispos liderados por cardenal Carlos Castillo rechazan ley de amnistía por fomentar la impunidad

Doce obispos peruanos, encabezados por el cardenal Carlos Castillo, emitieron un pronunciamiento el 2 de septiembre rechazando la ley de amnistía aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el pasado 13 de agosto.

Bajo el título "Aprendan a hacer el bien y busquen la Justicia", el documento advierte que la norma fomenta la impunidad y desconoce compromisos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado peruano. Los prelados sostienen que la ley vulnera el derecho a la verdad y la reparación de miles de víctimas.

El texto, que recoge el sentir de equipos de pastoral y hace eco de mensajes anteriores de la Conferencia Episcopal, llama directamente a los jueces a inaplicar la norma en procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos.

Exhortación al Poder Judicial

Los obispos exhortaron al Poder Judicial a aplicar el control de constitucionalidad y convencionalidad, argumentando que "sin justicia no hay paz" y que la medida debilita el tejido social y los esfuerzos de reconciliación nacional.

Riesgo de romper acuerdos de DDHH

Cabe resaltar, que los obispos lamentan que "algunos de quienes tenían el deber de cuidar a sus hermanos" respondieran con "igual barbarie" al terrorismo. La carta también alerta sobre el riesgo de que el Perú rompa acuerdos internacionales de derechos humanos y se alinee con tendencias que debilitan el orden democrático.